+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Глава МИД Эстонии обвинил Россию в фальсификации истории

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу обвинил РФ в попытке фальсифицировать историю в связи с непризнанием Тартуского мирного договора.

Об этом Рейнсалу заявил в воскресенье на церемонии по случаю 100-летия заключения договора, сообщает Postimees.

"Тартуский мир действует, правовая преемственность действует... Фальсификация истории Россией, которая отрицает аннексию Эстонии, означает оправдание политики сфер влияния и политики насилия тоталитарных режимов. Эстонская Республика это осуждает", - отметил глава МИД Эстонии.

Как сообщалось, официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 января заявила, что Тартуский мирный договор "является недействительным и принадлежит истории", поскольку обе стороны, которые его подписали, оказались в составе одного субъекта международного права - СССР.

Рейнсалу тогда назвал это заявление "ложным". "Эстонская Республика полностью отвергает такой подход. Эстонская Республика была государством, незаконно аннексированным Советским Союзом в 1940 году, и восстановила свою независимость в 1991 году", - заявил министр.

Согласно мирному договору, подписанному 2 февраля 1920 года в городе Тарту Эстонской республикой и Советской Россией, в состав Эстонии вошли части Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году, когда Эстония уже находилась под советской властью, эти земли были возвращены РСФСР.

Вместе с тем Конституция Эстонии определяет, что граница с Россией установлена Тартуским мирным договором.

В 2005 году парламент Эстонии сослался на действие Тартуского мирного договора в законе о ратификации подписанных тогда же эстонско-российских договоров о сухопутной и морской границе. В России это было воспринято как попытку зарезервировать в будущем территориальные претензии к РФ, и она отозвала подписи под договорами.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Президент победил.
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ
Игорь Драко
Друг Китай, партнер США и соседка Россия
Владимир Подгол
Окоп для Лукашенко и Костусева: могила или...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru