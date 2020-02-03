«Мы рассчитываем, что выход Великобритании из ЕС может стать новым окном возможностей для укрепления сотрудничества Соединенного королевства с Беларусью. После референдума по Брекзиту немало уже сделано в плане развития политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, инвестиционных связей. На протяжении последних лет Великобритания устойчиво занимает третье место по объему экспорта беларусской продукции после России и Украины, а также второе место по объему инвестиций в экономику Беларуси. В июне прошлого года состоялось первое заседание беларусского-британского межправительственного торгового диалога. Уверен, что этот новый формат позволит поднять наше торгово-экономическое сотрудничество на принципиально новый уровень. И уверен, что наши субъекты хозяйствования смогут воспользоваться возможностями, которые открывает Брекзит для поставок на британский рынок», — заявил посол в эфире ОНТ.





Среди знаковых проектов он назвал создание в Ковентри сборочного производства беларусских электробусов. Учредительные документы нового предприятия были подписаны в ноябре прошлого года в ходе визита в Лондон премьер-министра Беларуси.





«Британские партнеры заинтересованы создать инжиниринговый центр передовых технологий в области элеткротранспорта в индустриальном парке «Великий камень». На повестке дня совместная разработка грузового коммерческого электромобиля для продвижения на рынки стран Британского содружества и ЕАЭС», — добавил Сергей Алейник.





По его словам, также есть большой потенциал сотрудничества в банковском секторе, финансовой сфере.