В Минске почтили память Кастуся Калиновского

Он помнит, как первая мемориальная доска Калиновского появилась в Минске в 1988 году на тогдашнем здании кинотеатре «Вильнюс» (ныне Дворец борьбы на улице Калиновского).





- Тогда собралось народу, как минимум, тысяч пять - такой был подъем. Выступал президент Академии наук, ученые, историки, - вспоминает художник.





Но через некоторое время вывеску украли и, как говорят активисты, концов не нашли. По другой информации, вывеска все же была найдена и передана в местное ЖРЭО, поскольку кинотеатр находился на реконструкции.





В 2013 году новый горельеф появился уже на обновленном здании. Однако открытие его прошло тихо, без торжеств.





Как и сегодняшнее чествование национального героя, ради которого собралось всего шесть человек. На вопрос, почему такой странный контраст - на недавнее перезахоронение повстанцев в Вильнюс съехались сотни белорусов - активисты дают разные ответы.