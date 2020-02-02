+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Память Кастуся Калиновского почтили на его родине

В Мостовляны приехали активисты из Гродно, Белостока, Варшавы и других городов.
1 из 7
В день рождения национального героя Беларуси Кастуся Калиновского общественные активисты почтили его память в Мостовлянах.

На родину героя приехало около двух десятков человек из Гродно, Белостока, Варшавы и других городов, передает «Радыё Рацыя».

Были флаги разных народов, участвовавших в восстании, которое возглавлял Калиновский.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Президент победил.
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ
Игорь Драко
Друг Китай, партнер США и соседка Россия
Владимир Подгол
Окоп для Лукашенко и Костусева: могила или...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru