Фотофакт: окружение Лукашенко изучает колу Помпео

Все дело в том, что эту колу пил госсекретарь США Майкл Помпео, пишет reform.by





«Это не показали по телевизору. Вчера мы подсмотрели, что было на столе у Помпео. А что выберет американец? Конечно, Колу! Но Помпео выбирает — диетическую. No sugar! No calories!» — написал анонимный автор телеграм-канала «Пул Первого». Этот телеграм-канал близок к пресс-службе беларусского президента.





К сообщению приложено фото артефакта.

#1#

Майкл Помпео посетил Минск 1 февраля. Он встретился с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем. Помпео пообещал, что США скоро назначат посла в Беларусь после 12-летнего перерыва, заявил, что США готовы на 100% обеспечить Беларусь нефтью по конкурентным ценам, но пока не готовы полностью снять санкции.



