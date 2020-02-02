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Фотофакт: как выглядел кабинет посла США в Беларуси 28 лет назад

Посольство США в Минске было основано ровно 28 лет назад. В официальном аккаунте ведомства в Facebook появилась фотография рабочего места первого посла США в Беларуси — Дэвида Суорца.

Вот как оно выглядело:


"В этот день в 1992 году было основано посольство США в Беларуси. По этому случаю мы решили поделиться с вами архивными снимками того времени. Вы, наверное, удивитесь, но на фото запечатлён рабочий стол первого посла США в Беларуси — Дэвида Суорца. Он прибыл в страну вскоре после открытия посольства и возглавлял дипломатическую миссию до января 1994 года", - сообщается в аккаунте посольства.
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