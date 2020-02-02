Как заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в эфире программы «Будем наблюдать», визит главы американской дипломатии в Минске не стал для него некоей неожиданностью: «Вот с Лукашенко по нефти да, ну понятно, что Александр Григорьевич играет на всех досках, которые у него есть. Если у него есть эти доски. Поэтому все ожидаемо».





Он согласился с ведущим Сергеем Бунтманом, что это было элементом «давления на Россию»: «Конечно, давление на Россию. Вчера [передача вышла в эфир в субботу] было сказано, что встреча не предусмотрена сейчас у Лукашенко, Песков сказал, у Лукашенко и Путина».





В то же время, отметил Венедиктов, пресс-секретарь главы России не исключил, что разговор лидеров может состояться «если президенты решат по-другому».





Главред подчеркнул, что «правильнее встретиться после визита Помпео, нежели до».