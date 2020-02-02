Президент Палестины объявил о разрыве отношений с США и Израилем
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестинская национальная администрация разорвет любые отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности.
Как сообщает Reuters, Аббас объявил об этом в Каире на встрече с главами МИД стран, входящих в Лигу арабских государств.
Махмуд Аббас выступил против «сделки века» по решению палестино-израильского конфликта, предложенной президентом США Дональдом Трампом. Этот план, в частности, предполагает строительство новой палестинской столицы к востоку от Иерусалима и отказ независимой Палестины от своей армии.
«Я никогда не приму этот план. Я не хочу остаться в истории человеком, продавшим Иерусалим», — сказал Аббас, слова которого приводит Associated Press.
13:26 02/02/2020
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