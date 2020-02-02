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Стивен Сигал пойдет депутатом в Госдуму России

Хотя как Стивен Сигал сможет получить депутатский мандат, имея гражданство США и Сербии - непонятно.

Голливудский актер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, планирует баллотироваться в Госдуму от партии «За правду» писателя Захара Прилепина. Об этом Прилепин сообщил корреспонденту «Медузы» на учредительном съезде партии, проходящем 1 февраля.

«Мы с ним общались три часа. У него очень четкие представления о том, чего он хочет. Стивен может усадить за один стол нищего и президента. Его все знают. Стивен — это круто», — ответил Прилепин на вопрос о том, зачем актер нужен в Госдуме, сообщает meduza.io.

При этом Прилепин не смог объяснить, как Стивен Сигал сможет получить депутатский мандат, имея гражданство США и Сербии. Сейчас 97-я статья Конституции позволяет баллотироваться в депутаты гражданам РФ, достигшим 21 года. Но поправки в Основной закон, предложенные президентом России, запрещают становиться депутатами тем, у кого есть иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Партия «За правду» создана на базе одноименного движения, которое Захар Прилепин основал в октябре 2019 года. Сам Прилепин сообщил, что не планирует выдвигаться в Госдуму. Ранее он говорил, что партия будет «участвовать в ближайших выборах», но не уточнял, станет ли сам баллотироваться.

Ближайшие выборы в Госдуму намечены на 19 сентября 2021 года.

Стивен Сигал родился в 1952 году. Американский актёр, кинопродюсер, сценарист, кинорежиссёр, певец, гитарист и мастер боевых искусств (7-й дан айкидо).

В июне 2013 года на саммите G8 президент РФ Владимир Путин на личной встрече с президентом США Бараком Обамой предложил назначить Стивена Сигала почётным консулом России в Калифорнии и Аризоне, однако американская сторона данное предложение не поддержала. Посол РФ в США Сергей Кисляк несколько раз безрезультатно поднимал вопрос о назначении Сигала в Госдепартаменте США.

3 ноября 2016 года Указом Президента России Владимира Путина Сигал получил российское гражданство. 25 ноября 2016 года Владимир Путин лично вручил Стивену Сигалу паспорт гражданина России.

В мае 2018 года был гостем на четвёртой инаугурации Владимира Путина.
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