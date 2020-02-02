Государственный секретарь США Майкл Помпео встретился с белорусскими правозащитниками во время своего визита в Минск.





На встрече 1 февраля присутствовали Сергей Дроздовский из Офиса по правам людей с инвалидностью, Елена Анисим из Таварыства беларускай мовы, председатель Правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий и председатель Белорусского Хельсинкского Комитета Олег Гулак.





Белорусские правозащитники подняли наиболее важные и злободневные вопросы по правам человека в Беларуси. В частности, Сергей Дроздовский рассказал о проблемах, связанных с выполнением социально-экономических прав, с отсутствием антидискриминационного законодательства и нарушением прав профсоюзов. Елена Анисим связала возможность существования и активной работы общественного сообщества с вопросом независимости Беларуси, отметила важность в этой ситуации белорусского языка и культуры, рассказала о недавних демонстрациях в поддержку независимости.





Алесь Беляцкий сообщил о стабильно плохой ситуации с общественно-политическими правами. Отметил, что нарушаются права на свободу собраний и митингов, в качестве примера привел последние мирные демонстрации в поддержку независимости страны, за участие в которых власти наказали десятки участников. По оценке правозащитника, власти не готовы сотрудничать с гражданским обществом даже по таким жизненно важным вопросам для Беларуси, как независимость.





Алесь Беляцкий отметил, что нарушаются права политических активистов, независимых блогеров и активистов:





"К сожалению, в стране отсутствуют свободные выборы. Власть приватизирована, нет независимой судебной системы, а законодательная власть не соответствует реальным настроениям в обществе. Миллионы белорусов поддерживают демократические реформы в стране. Но репрессиями власти создают высокий уровень страха".





Правозащитник обратил внимание и на то, что вопрос независимости Беларуси напрямую связан с комплексными изменениями по демократизации общественно-политической жизни в стране, и выразил надежду, что США будет способствовать положительным изменениям во всем восточноевропейском регионе, в частности в таких странах как Украина, Молдова, Беларусь.





Олег Гулак в своем выступлении отметил важность американо-белорусского диалога по правам человека и высказался за более активное привлечение гражданского общества во все переговорные процессы между США и Беларусью.





Майкл Помпео прокомментировал выступления белорусских правозащитников, сказал, что есть общее понимание проблем, что он поднимал наиболее важные вопросы по правам человека в Беларуси на встрече с А. Лукашенко и министром иностранных дел В. Макеем. Он также подчеркнул, что позиция США по поддержке демократии и прав человека в Беларуси остается неизменной.





Встреча явилась четким сигналом правительства США в поддержку гражданского общества и демократических активистов в Беларуси.



