Палестина разрывает отношения с США и Израилем









«Палестинская национальная автономия полностью прекращает отношения с Израилем и США. Об этом объявил глава автономии Махмуд Аббас в субботу, 1 февраля, на внеочередном заседании глав МИД стран-членов Лиги арабских государств в Каире. По его словам, Вашингтон и Тель-Авив уже проинформированы об этом решении», - говорится в сообщении.





Как отмечается, причиной такого шага Аббас назвал якобы несоблюдение Израилем и США существующих договоренностей и международного права.





В частности, глава Палестинской автономии заявил, что не принимает план президента США Трампа по урегулированию палестинско-израильского конфликта.





Как сообщалось, 30 января Махмуд Аббас отправил письмо премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, в котором пригрозил выходом из международного соглашения, заключенного в Осло, в связи с намерением реализовать план президента США по урегулированию конфликта.





Ранее Дональд Трамп обнародовал план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предусматривает признание Израилем Палестины как государства, однако, палестинцы должны при этом достичь ряда критериев. В частности, речь идет об искоренении терроризма и так называемого возмездия за убийство, установлении свободы слова, проведении политических реформ и борьбе с бедностью.