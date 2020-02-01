Александр Федута: Последний день с Помпео

Для молодежи, которая не в курсе, – справка. Аркадий Исаакович Райкин был блестящим актером-трансформатором, умевшим в считанные секунды перевоплощаться. Меняет костюм, надевает маску, чуть корректирует интонации голоса и – о, чудо! Был мужчиной – стал женщиной! Был руководителем – стал клиентом швейной мастерской! Был трезвым – стал… Хотя, уж тут совсем необязательно меняться. Но, в любом случае, некогда всенародно любимый артист до сих пор сохраняет некоторое число поклонников, особенно среди старшего поколения.





Так вот, друзья мои, – куда там Райкину до Лукашенко! Этот и без переодевания так меняется, что любо-дорого. Главное: нужно понимать, с кем он через минуту будет разговаривать. Разговаривает с журналистом из «Хандельсблатт» – упомянет, что не все плохое в истории Германии было связано с известным Адольфом Гитлером. Разговаривает с российским губернатором – в точности как Павел Иванович Чичиков помянет, что в губернию его въезжаешь как в рай, а дороги – точно шелковые (это, конечно, мое преувеличение, но интонации точно чичиковские).





1 февраля 2020 года он разговаривал с государственным секретарем США Майком Помпео. И нашел возможным даже помянуть о давнем знакомстве. Заочном, правда, но знакомстве.





С таким же успехом – и с гораздо большим основанием Александр Григорьевич мог бы сказать о своем давнем заочном знакомстве с Иисусом Христом: в конце концов, предстоятели двух крупнейших христианских церквей с ним общались, а некоторые из них даже сына его благословили. Правда, встреча с господином Помпео обещает стать несколько более результативной.





Во-первых, государственный секретарь отмахнулся от вопроса внешнеполитической ориентации официального Минска: мол, не наше это дело; у вас с Россией – своя свадьба. Это, так сказать, отмазка на все случаи жизни, ежели вдруг Путин припрет к стенке с вопросом, не интриговали ли Помпео с Лукашенко против России. Нет, не интриговали, вот у нас и справка по этому поводу за подписью госсекретаря имеется, можно сказать.









Во-вторых, господин Помпео однозначно заявил, что США готовы обеспечить Беларусь на 100 % энергоносителями. Это уже несколько серьезней. Правда, как правило, Россия же покупки энергоносителей у себя, любимой, по итогу и кредитовала, а наши власти эти кредиты радостно брали в надежде, что еще раз нас перекредитуют, а расплачиваться будет уже Коля Лукашенко, когда вырастет. Сейчас же заявление Помпео уже вызвало очевидную ухмылку наиболее ортодоксальных идеологов российской имперскости: мол, ну-ну, давайте ребята, танкерами да цистернами обеспечьте бесперебойную поставку на свой «Нафтан».





В-третьих, государству – члену ОДКБ предложено активизировать сотрудничество с НАТО. Здесь уже никто не улыбается, а отмазки от этого предложения Помпео не сформулировал. Реакцию России и лично господина Пескова, вероятно, узнаем поздним вечером – или вообще в понедельник. Кремлю торопиться некуда, а Лукашенко – пусть пока повисит в состоянии некоторой неопределенности.





А вот четвертое – оно совсем неприятно. Это как перечница, опустошенная прямо над вашим десертом. Санкции, наложенные на Беларусь Вашингтоном, сняты не будут. То есть, конечно, мы готовы поддержать ваш суверенитет постольку, поскольку вы будете готовы покупать у нас нефть и сжиженный газ. Но вопрос о правах человека в Беларуси нас волнует.





Это означает, что посол США, может быть, и приедет в Минск, но вот полностью разморожены отношения с Беларусью будут исключительно по итогам президентских выборов. И никак иначе. Иначе нынешний день с Помпео войдет в историю как первый и последний одновременно. Возглавлять гей-парад от Лукашенко не требуют (пока), но второго разгона «Плошчы» желательно не допускать. Если, конечно, она соберется.





Но на этот вопрос господин Помпео ответа не дает. С этим – к господину Северинцу.











