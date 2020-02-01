В США после инцидента у резиденции Трампа арестовали оперную певицу

Hannah Roemhild Ханна Ремхилд





Об этом в субботу, 1 февраля, сообщил телеканал CNBC.





Ранее стало известно, что некий джип протаранил КПП резиденции Трампа Мар-а-Лаго на скорости более 112 км/ч, попытавшись проехать к главному входу. По информации канала, виновницей оказалась 30-летняя жительница штата Коннектикут. Отмечается, что в автомобиле одна, скорее всего, была одна. Во время инцидента женщина вела себя очень странно и танцевала на крыше внедорожника. Позже полиция задержала её в мотеле неподалеку. Ещё одну задержанную, имя которой не называется, Ремхилд подсадила к себе в машину на обратном пути из резиденции, пишет nbc.com





Накануне сообщалось, что полиция арестовала двоих человек за попытку проехать к Мар-а-Лаго на автомобиле. Джип проскочил через оба КПП. Охранники были вынуждены открыть огонь.



