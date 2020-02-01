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В США после инцидента у резиденции Трампа арестовали оперную певицу

Полиция округа Палм-Бич (Флорида, США) арестовала оперную певицу Ханну Ремхилд, которая попыталась прорваться на автомобиле на территорию резиденции президента США Дональда Трампа.

Hannah Roemhild Ханна Ремхилд

Об этом в субботу, 1 февраля, сообщил телеканал CNBC.

Ранее стало известно, что некий джип протаранил КПП резиденции Трампа Мар-а-Лаго на скорости более 112 км/ч, попытавшись проехать к главному входу. По информации канала, виновницей оказалась 30-летняя жительница штата Коннектикут. Отмечается, что в автомобиле одна, скорее всего, была одна. Во время инцидента женщина вела себя очень странно и танцевала на крыше внедорожника. Позже полиция задержала её в мотеле неподалеку. Ещё одну задержанную, имя которой не называется, Ремхилд подсадила к себе в машину на обратном пути из резиденции, пишет nbc.com.

Накануне сообщалось, что полиция арестовала двоих человек за попытку проехать к Мар-а-Лаго на автомобиле. Джип проскочил через оба КПП. Охранники были вынуждены открыть огонь.
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