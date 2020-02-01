В частности, Николай Статкевич отметил, что является кандидатом в президенты от Белорусского национального конгресса, пишет gazetaby.com





«Часть оппозиции, которая борется, она уже определилась со своим кандидатом. Если зарегистрированная оппозиция определится, и там будет действительно достойная кандидатура, то мы найдем понимание. У нас будет и координация, и сотрудничество, и совместная работа», — заявил политик в интервью БелаПАН.









Статкевич пояснил, что единственной достойной кандидатурой считает сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусский христианская демократия» Павла Северинца, назвав его «проверенным лидером».





Иные планы на выборы и у лидера «Говори правду» Андрея Дмитриева.





«Я рад, что у национально ориентированной части общества будет свой кандидат. В стране есть часть общества, которой нужен нормальный националистический кандидат с яркой антироссийской позицией. И очень хорошо, что эта часть общества будет представлена на президентских выборах, — заявил Андрей Дмитриев.









При этом он подчеркнул, что у «Говори правду» будет свой кандидат, который будет нацелен в первую очередь на внутренние изменения в стране, социальные вопросы: как детей учат, как людей лечат и где работать.





Андрей Дмитриев также высказал симпатии Павлу Северинцу.





«Если националисты смогут выбрать Северинца в качестве своего кандидата, реальные большие срезы белорусского общества на будущих выборах будут представлять три кандидата: кандидат от власти — Лукашенко, кандидат от центристов с социальной повесткой — «Говори правду» и кандидат от националистов.





А вот относительно кандидатуры Николая Статкевича он пояснил:





«У Статкевича нет никаких шансов из-за уголовного дела, все остальные – либо слишком молоды в политическом либо возрастном смысле, либо идут, чтобы критиковать оппозицию и хвалить власть», — отметил Андрей Дмитриев.





Отметим, что пока неизвестно, кто же станет единым кандидатом от правоцентристской коалиции на президентских выборах-2020. Пять партий со своими кандидатами планируют провести праймериз и выбрать одного. Впрочем, эксперты дают скептичные оценки по этому поводу. Одна из главных претензий: кандидата, по сути, определит узкий круг оппозиционных активистов, но этот человек может не понравиться обывателям, которые разочаровались во власти.





Ситуацию в оппозиции прокомментировал даже связанный с пресс-службой главы Беларуси телеграм-канал «Пул Первого»: «Не будет от оппозиции единого кандидата на президентских выборах – сделали прогноз анонимные авторы Пула Первого. – Почему не будет кандидата? Переругаются. Уже есть слухи, что те партии, чьи кандидаты не победят на «выборах за право участия в выборах», аккуратно «не согласятся» с чем-нибудь. И выставят своего претендента вне правоцентристского конкурса».





Как бы там ни было, на даже при позитивном разрешении ситуации уже понятно, что одного кандидата от оппозиции не будет. А вот кого решит зарегистрировать сама власть в качестве своего оппонента, уже другой вопрос.



