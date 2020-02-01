+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Впервые в парламенте Беларуси появится рабочая группа по взаимодействию с Конгрессом США

В белорусском парламенте завершается формирование рабочей группы по взаимодействию с Конгрессом США, сообщил председатель комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

"Мы всегда подчеркивали и подчеркиваем, что выступаем за конструктивный и равноправный диалог с США, за расширение сотрудничества по всем направлениям и вопросам, представляющим взаимный интерес. В том числе мы готовы и к углублению отношений на межпарламентском уровне. Достаточно сказать, что сейчас завершается формирование рабочей группы по взаимодействию с Конгрессом США", - цитирует Рачкова госагентство "БелТА". При этом сенатор отметил поступательный процесс нормализации белорусско-американских отношений, в котором заинтересованы обе стороны.

Такая группа, уточнил он, в белорусском парламенте будет создана впервые, в нее войдут как члены Совета Республики, так и депутаты Палаты представителей. "Мы готовы обсуждать с коллегами абсолютно все вопросы", - подчеркнул Рачков.
interfax.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ
Игорь Драко
Друг Китай, партнер США и соседка Россия
Владимир Подгол
Окоп для Лукашенко и Костусева: могила или...
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru