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Евросоюз открыл посольство в Лондоне

Среди прочего, делегация ЕС будет отслеживать выполнение соглашения о Brexit между Брюсселем и Лондоном.

Евросоюз сразу после выхода Великобритании объявил об открытии диппредставительства ЕС в Лондоне. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в субботу, 1 февраля.
 
Посольство возглавит потругальский дипломато Жуан Вале де Алмейда.
 
Дипломатическая миссия начинает работу с сегодняшнего дня. Она заняла помещение бывшего представительства Еврокомиссии в Лондоне. Кроме обычных дипломатических функций делегация ЕС будет отслеживать выполнение соглашения о Brexit между Брюсселем и Лондоном. Кроме того, она будет повышать осведомленность о правах граждан ЕС в Британии после Brexit.

 

Как известно, сегодня в полночь Британия покинула Евросоюз, членом которого была на протяжении 47 лет.
 
Сразу после Brexit в Соединенном Королевстве вступает в силу переходный период, рассчитанный до 31 декабря 2020 года, пишет korrespondent.net
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