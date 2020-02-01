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Помпео: мы не говорим Беларуси выбирать между Россией и США

Соединенные Штаты Америки не просят Беларусь выбирать между отношениями с ними и Россией. Об этом Госсекретарь США Майкл Помпео заявил сегодня в Минске на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций для того, чтобы Беларусь имела суверенитет и независимость. Я так понимаю, это то, что вы хотите", - сказал Майкл Помпео.

Он отметил, что изучил несколько отчетов по этому вопросу и знает о длительной истории белорусско-российских отношений. "Но мы не говорим о выборе между нами и ими. Мы говорим о дипломатических отношениях", - подчеркнул госсекретарь.
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