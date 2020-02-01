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Помпео: в ближайшее время США назначат посла в Минске

Двусторонние отношения Беларуси и США находились в кризисе последние 12 лет после отзыва послов в 2008 году из-за введения очередных санкций с американской стороны.

В ближайшее время США назначат посла в Беларуси, сказал глава Госдепартамента Майкл Помпео на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент Sputnik.

Сегодня глава американского Госдепа прибыл с визитом в Беларусь. Утром он встретился в президентом страны. 

По словам Помпео, он помнит о совместной борьбе с терроризмом по всему миру, и он прекрасно понял президента Беларуси (Александр Лукашенко напомнил о совместной спецоперации – Sputnik).

"Мы очень высоко ценим вашу работу. Я надеюсь, что мы сможем дальше развивать наши отношения в этом направлении", - сказал Помпео.


После чего уточнил, что это касается и американских инвестиций, чтобы создавать возможности для суверенитета Беларуси, и дипломатических отношений.

"В ближайшее время мы назначим нашего посла. Он будет здесь (в Минске - Sputnik)", - заверил глава Госдепартамента.

"У вас длительная история (отношений - Sputnik) с Россией, но мы не говорим о выборе между нами и ними", - сказал американский высокопоставленный чиновник.
По мнению Помпео, все усилия, которые предпринимались на дипломатическом уровне, направлены на то, чтобы обеспечить развитие экономических отношений и чтобы американские предприятия были представлены в Беларуси. Это должно способствовать развитию общества и созданию рабочих мест.

"Мы работаем над вопросами прав человека. У нас есть обеспокоенность по этому поводу. Мы будем продвигать эти реформы, чтобы были защищены права людей. Мы уверены, что вместе мы сможем добиться успеха", - признал Помпео.

Протокольная часть завершилась шуткой главы Госдепартамента по поводу того, что он "любит американские СМИ, но они никогда не торопятся выходить из кабинета". Лукашенко в ответ на это добавил, что "у нас говорят, что СМИ – это четвертая власть". "Я не против, но не забывайте, что вы четвертая власть, а не первая", - пошутил президент. 

12 долгих лет

Отношения Минска и Вашингтона обернулись скандалом в 2008 году. После отказа белорусских властей освободить из колонии оппозиционного политика и экс-кандидата в президенты Александра Козулина в отношении белорусских властей были расширены санкции, введенные еще в 2006 году.

Рестрикции 2008 года в первую очередь затронули предприятия, входящие в концерн "Белнефтехим". Министерство финансов США заморозило все находящиеся под американской юрисдикцией банковские счета концерна и его представительств в Германии, Латвии, Украине, России и Китае.

Реакция Минска была незамедлительной – из Вашингтона был отозван белорусский посол Михаил Хвостов, после этого американский посол Карен Стюарт также была вынуждена в ответ покинуть белорусскую столицу.

После того, как в 2015 году большинство ограничений в отношении Беларуси были заморожены Белым домом, началось постепенное налаживание отношений. Последние несколько лет шел двусторонний диалог о возможном возвращении послов в страны.
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