Майкл Помпео уже в Минске

Самолет с американской делегацией на борту совершил посадку в Национальном аэропорту Минск. Ожидается, что в Минске с Майклом Помпео встретится с Александром Лукашенко.





Визит американской делегации во главе с Майклом Помпео является частью евразийского турне. До приезда в Минск госсекретарь США посетил Великобританию и Украину.





Рабочий визит в Беларусь Майкла Помпео планировался еще на 4 января текущего года, но был перенесен в связи с ситуацией вокруг посольства США в Ираке и последовавших событий.





По итогам января-ноября 2019 года товарооборот Беларуси и США составил $755,2 млн при отрицательном для Беларуси сальдо в размере $403,6 млн. За этот же период экспорт услуг в США составил $946,9 млн. В Беларуси работают представительства таких известных американских компаний, как "ЭПАМ Системз", "Эксадел", "Майкрософт", "Хьюлетт-Паккард", "Ханиуэлл", "Кока-Кола" и "Макдональдс". Ведется работа по созданию торговой палаты США в Беларуси.

Что известно о Майкле Помпео?

Нынешний госсекретарь родился в декабре 1963 года в городе Ориндж (штат Калифорния). В 1986 году окончил Военную академию США. Был офицером Сухопутных войск США. Служил в том числе в составе американского контингента в Западном Берлине, командовал танковым взводом на границе с ГДР до падения Берлинской стены. Уволился в ранге капитана.





В 1994-м Майкл Помпео окончил юридический факультет Гарвардского университета со степенью доктора права, затем работал в одной из юридических фирм в Вашингтоне.





Стал основателем и исполнительным директором компании Thayer Aerospace & Private Security (г.Ориндж), специализирующейся на производстве комплектующих для авиационной, оборонной и космической промышленности. Продал долю в 2006 году.









По 2010 год являлся президентом компании Sentry International, специализирующейся на производстве оборудования для нефтяной промышленности. Ушел из компании в 2010 году в связи с началом политической карьеры.





В 2011-2017 годах был членом Палаты представителей Конгресса США (Республиканская партия) от штата Техас. Затем возглавил Центральное разведывательное управление США. С 2018 года - государственный секретарь США.



