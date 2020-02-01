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Линас Линкявичюс посетит Беларусь. Литовские консерваторы недовольны визитом

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посетит Беларусь с официальным визитом 3-4 февраля. 4 февраля запланирована встреча с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

Литовские консерваторы, партия Союз Отечества — Христианские демократы Литвы, недовольна предстоящим визитом. Депутаты партии в Сейме созвали экстренное заседание, назначенное на субботу, 1 февраля, но глава литовского МИД не может его посетить, так как отправляется с визитом в Португалию.

Консерваторы выражают сожаление, что Линкявичюс едет в Беларусь «без консультации, не скоординировав свои позиции и без мандата доверия», говорится в заявлении партии.


Представители партии отмечают, что ранее министр критически отзывался о сотрудничестве с Беларусью, но тем не менее отправляется туда с визитом. Консерваторы видят в этом некоторую непоследовательность. «Неизвестно, какие позиции будут представлены, и непоследовательность министра делает внешнюю политику Литвы неопределенной», – заявил Аудронюс Ажубалис, член комитета Сейма по иностранным делам.


В сентябре прошлого года встреча Линкявичюса и Макея в Нью-Йорке также вызвала бурную реакцию консерваторов. Они потребовали прекратить любое сотрудничество с Беларусью.

Литва выступает против запуска БелАЭС и призывает страны ЕС выступить с единой позицией и отказаться от поставок электроэнергии с БелАЭС. В то же время Линквичюс считает, что Литва не должна быть слишком радикальной. В январе он заявил, что Литва должна работать на повышение безопасности станции, но не нагнетать страсти и не поднимать панику, потому что это может повредить инвестициям в Литву, пишет Delfi.
reform.by
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