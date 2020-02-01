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МВД Украины проверило алиби по делу убийства Шеремета: один из свидетелей солгал

В Министерстве внутренних дел опровергли сообщение о наличии алиби у Андрея Антоненко в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета.

МВД Украины проверило алиби по делу убийства Шеремета: один из свидетелей солгал
Андрей Антоненко / фото УНИАН
В Министерстве внутренних дел опровергли сообщение о наличии алиби у Андрея Антоненко в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета.

О том, что Антоненко не было в Киеве в тот день, заявил его товарищ Алексей Ермилов. В эфире одного из телеканалов он рассказал, что Антоненко якобы находился у него в гостях в Ворзеле под Киевом и никак не мог быть в это же время на улице Ивана Франко в центре столицы.

Главное следственное управление Нацполиции выяснило, что эта информация не соответствует действительности. Сам Ермилов во время допроса признал, что не может подтвердить алиби Антоненко на 19-20 июля.
 «Во время допроса в присутствии своего адвоката, гражданин признал, что он ошибочно публично заявил о том, что его товарищ Антоненко в ночь перед убийством Павла Шеремета находился у него дома», - заявили в МВД.

В МВД подчеркнули, что у следствия есть подтверждения и других попыток придумать алиби подозреваемым по делу Шеремета.


Напомним, 12 декабря следователи сообщили о подозрении в убийстве Шеремета военному медику Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и участнику АТО Андрею Антоненко.

По версии следствия, Антоненко был «организатором» убийства Шеремета, Кузьменко — непосредственным исполнителем, а Дугарь «проводила разведку» вокруг места преступления.

20 июля 2016 года Павел Шеремет погиб в результате подрыва автомобиля в Киеве. Согласно решению суда, Антоненко и Кузьменко взяли под стражу, а Дугарь отправили под домашний арест.
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