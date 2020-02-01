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Госсекретарь США Помпео в субботу посетит Минск

Государственный секретарь США Майкл Помпео 1 февраля посетит с визитом Беларусь

В Минске Помпео проведет встречу с президентом Беларуси  Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем, чтобы "подтвердить желание США нормализовать двусторонние отношения".

Кроме того, как отмечал госдеп, Вашингтон намерен "подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой и процветающей Беларуси". 

Визит Помпео в Минск станет частью турне 29 января – 4 февраля,  в ходе которого госсекретарь уже посетил Великобританию и Украину. После Беларуси Помпео направится в Казахстан и Узбекистан. Ранее ожидалось, что госсекретарь совершит эти поездки в начале января, но они были  отложены из-за осложнившейся ситуации на Ближнем Востоке.

Помпео станет самым высокопоставленным американским официальным чиновником, посетившим Беларусь в 21-м веке. В 1991 году Беларусь посещал госсекретарь США Джеймс Бейкер, а в январе 1994 года в Минске с однодневным визитом был президент США Билл Клинтон.

Белорусскую столицу в августе минувшего года посетил бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Президент республики Александр Лукашенко, встречаясь с ним, заявил о готовности Беларуси начать отношения с США "с нового листа", и назвал визит Болтона историческим.


Позднее  в  сентябре Минск посетил  замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Тогда стороны объявили, что приняли решение о восстановлении диппредставительства между странами на уровне послов.

Как сообщалось, в последние годы Минск и Вашингтон постепенно налаживают контакты на высоком уровне. Вместе с тем, до сих пор сохраняются отдельные ограничительные меры экономического характера в отношении  концерна "Белнефтехим" и его предприятий. Санкции были  введены  США в 2007-2008 годах. После этого стороны на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав диппредставительств. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.
interfax.by
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