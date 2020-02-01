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Великобритания покинула состав Евросоюза

Сразу после Brexit в Соединенном Королевстве вступает в силу переходный период, рассчитанный до 31 декабря 2020 года.

 
Великобритания покинула состав Евросоюза, членом которого была на протяжении 47 лет.
 
Ровно в 23.00 31 января (1.00 по киевскому времени 1 февраля), спустя три с половиной года после референдума, на котором 51,89% британцев проголосовали за Brexit, Соединенное Королевство вышло из состава ЕС.
Как заявил в телеобращении к нации премьер-министр Борис Джонсон, без сдержек со стороны Евросоюза Великобритания сможет в полную силу проявить весь свой потенциал. 
 
"За последние 50 лет Евросоюз развился в том направлении, которое более не подходит этой стране. И такую оценку вы, британский народ, дали на избирательных участках", − подчеркнул он.
 
По мнению британского премьера, главной задачей правительства на данном этапе является объединение страны, расколотой разногласиями по теме Brexit, а также устранение перекосов в развитии различных регионов.

 

При этом Джонсон выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с Евросоюзом, членом которого королевство пробыло с 1973 года.
 
"Мы хотим, чтобы это стало началом новой эры дружественного сотрудничества между ЕС и полной сил Великобритании", − указал он.
 
Напомним, сразу после выхода Великобритании из Евросоюза вступил в силу переходный период, рассчитанный до 31 декабря 2020 года.
 
За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.
korrespondent.net
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