Великобритания покинула состав Евросоюза, членом которого была на протяжении 47 лет.

Ровно в 23.00 31 января (1.00 по киевскому времени 1 февраля), спустя три с половиной года после референдума, на котором 51,89% британцев проголосовали за Brexit, Соединенное Королевство вышло из состава ЕС.

Как заявил в телеобращении к нации премьер-министр Борис Джонсон, без сдержек со стороны Евросоюза Великобритания сможет в полную силу проявить весь свой потенциал.

"За последние 50 лет Евросоюз развился в том направлении, которое более не подходит этой стране. И такую оценку вы, британский народ, дали на избирательных участках", − подчеркнул он.

По мнению британского премьера, главной задачей правительства на данном этапе является объединение страны, расколотой разногласиями по теме Brexit, а также устранение перекосов в развитии различных регионов.









При этом Джонсон выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с Евросоюзом, членом которого королевство пробыло с 1973 года.

"Мы хотим, чтобы это стало началом новой эры дружественного сотрудничества между ЕС и полной сил Великобритании", − указал он.

Напомним, сразу после выхода Великобритании из Евросоюза вступил в силу переходный период, рассчитанный до 31 декабря 2020 года.

За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.



