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Реактивную систему залпового огня "Флейта" представили в Минске

Боевую машину РСЗО "Флейта" на базе бронеавтомобиля "Асилак" SHTS и подвижный пункт управления на базе бронеавтомобиля "Асилак" АРС-6 представили сегодня в Минске во время коллегии Госкомвоенпрома, передает корреспондент БЕЛТА.
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"Флейта" оснащается автоматизированной системой управления "Альянс", а также бортовым навигационным комплексом. Благодаря этому повышается точность стрельбы реактивной установки и появляется возможность задействовать ее в составе звена под руководством единого центра управления. Развертывание на местности - не более 60 секунд. Время подготовки к залпу занимает до 30 секунд.

Это пусковая установка для стрельбы неуправляемыми снарядами С-8, которые применяются в авиации. Дальность стрельбы системы - до 5 км. В перспективе она может быть увеличена. РСЗО предназначена для подавления живой силы и огневых средств. Номенклатура боеприпасов очень широкая - от осколочно-фугасных до зажигательных. "Флейта" предназначена для непосредственной огневой поддержки подразделений сухопутных войск, сил специальных операций. Изделие представляется впервые. Оно изготовлено в виде опытного образца, проходит предварительные испытания. Лафет установки включает 80 направляющих.

Работу над "Флейтой" планируется завершить в этом году.

Подвижный пункт управления на базе АРС-6 может использоваться для координации действий расчетов подобных РСЗО.

Фото Рамиля Насибулина
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