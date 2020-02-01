Семья Захаренко с 2000 года живет в Германии, где получила политическое убежище.





Елена Захаренко просит Майка Помпео, который 1 февраля посетит Минск и проведет переговоры с руководством Беларуси, посодействовать в расследовании насильственных похищений.





Женщина напоминает, что в 2018 году власти приостановили следствие по уголовному делу на том основании, что не удалось установить лиц, причастных к похищению Юрия Захаренко. Однако 18 декабря 2019 года, после резонансного интервью бывшего бойца СОБР Юрия Гаравского, следственный комитет возобновил предварительное расследование по уголовному делу.









Ю.Гаравский полностью подтвердил показания бывших следователей прокуратуры Олега Случека и Дмитрия Петрушкевича “об обстоятельствах и личностях похитителей моего отца”.





Однако Следственный комитет “с нами не сотрудничает и не уведомляет о результатах расследования”.





Елена Захаренко благодарит США за принципиальную позицию по делам похищенных беларуских политиков и просит Майка Помпео “потребовать от беларуских властей незамедлительного расследования дел о насильственных похищениях в Беларуси”.





Предварительное расследование по делу об исчезновении Юрия Захаренко продлено до 18 февраля 2020 года.





Расследование дела было возобновлено 18 декабря прошлого года – на второй день после разоблачительных признаний Юрия Гаравского.





Бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, который после отставки пытался объединить бывших и действующих офицеров силовых структур, стал первой жертвой «эскадронов смерти». Политика похитили 7 мая 1999 года рядом с собственным домом…





Только 17 сентября 1999 года возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 101 Уголовного кодекса. Свидетели похищения, которые были найдены не следственными органами, а общественной комиссией по поиску пропавшего генерала, утверждают, что Захаренко был насильственно увезен несколькими мужчинами.





Отведенные законом на расследование 15 лет истекли 7 мая 2014 года, поэтому дело об исчезновении бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко подлежит прекращению по срокам давности.









1 августа 2016 года Мингорсуд отказал в удовлетворении жалобы 92-летней Ульяны Захаренко, матери экс-главы МВД Юрия Захаренко, о признании сына умершим. На протяжении 13 лет этим же занимается и жена исчезнувшего политика Ольга Захаренко.





Уголовное дело по факту исчезновения Юрия Захаренко ведется уже 19 лет, однако результатов расследования — никаких. Последний раз расследование приостанавливалось в декабре 2018 года.





Мать похищенного политика Ульяна Захаренко так и не дождалась правды о судьбе сына – 14 мая 2018 года, на 95-м году жизни Ульяны Захаренко не стало.







