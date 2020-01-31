Коронавирус - запущенное биологическое оружие?

Комментируя муссируемые в социальных сетях интернета и озвученные некоторыми российскими политиками слухи о том, что коронавирус мог попасть в Китай из секретных лабораторий США, Вайнштейн заявил haqqin.az , что в самих Штатах есть другая, диаметрально противоположная информация о причинах китайской эпидемии.





Отметим, что глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что распространение в Китае опасного коронавируса 2019-nCoV является провокацией США. По его словам, «американцы боятся, что им не удастся Китай обогнать или хотя бы вровень быть».





По словам Вайнштейна в средствах массовой информации США есть другая, диаметрально противоположная информация о причинах эпидемии в Китае.





«По данным американцев, вирус просочился из Уханьской национальной лаборатории по биобезопаности, где изучают опаснейшие бактерии, включая коронавирусы, и проводят эксперименты на диких животных. Причем власти Китая существование этой лаборатории не скрывали. Некоторые источники утверждают, что лаборатория в Ухане фактически предназначена для создания биотехнического оружия. После эпидемии «атипичной пневмонии» в 2017 году американские специалисты предупреждали об угрозе утечки вирусов из Уханьской лаборатории , так как стандарты безопасности там недостаточные», - указывает политолог.





Что касается версии о том, что американцы могли забросить вирус и тем самым повлиять на экономику Китая, то с точки зрения Вайнштейна, «нет ничего глупее, чем вот таким образом стараться повлиять на чужую экономику».





На сегодняшний день любые инфекции распространяются в экспонентном режиме через авиаперелеты, миграцию и др. Китай уже давно живет не в эпоху строительства Великой Китайской стены. Существует огромный трафик китайцев в США и американцев в Китай. Инкубационный период 2019-nCoV достигает 10 дней. За это время заразившийся, но без каких-либо симптомов короновируса человек мог не только прилететь из Китая в США, но и проехать от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.





«А потому забросить вирус в КНР было бы выстрелом в собственную ногу...», - считает американский эксперт.





По мнению Вайнштейна, эпидемия короновируса никак не повлияет на мировую экономику и, в частности, экономику Поднебесной. Непродолжительное время это будет сказываться на стоимости акций лишь компаний по туризму и некоторых других. Но зато взлетят акции медицинских компаний, госпиталей и т.д.





Вайнштейн считает, что при современных возможностях медицины, санитарно-эпидемиологических служб вспышка коронаровируа будет в скором времени локализована и ликвидирована. Это не бубонная чума, от которой в средневековой Европе не было спаса и треть население континента погибла. Как бы СМИ разного рода слухами не накаляли бы страсти, очередного крушения мира не будет, сказал он.





«США для Китая один из важнейших экономических партнеров. Америка - самый большой рынок для китайцев и в то же время США - самый большой поставщик различных товаров, в частности энергоносителей, в Китай. С января 2021 США будут обеспечить до 19% энергических запросов Китая», - отметил политолог.









В России, по наблюдениям Вайнштейна, запасы поверхностной нефти заканчиваются, и уже к середине 2021 года нефтедобыча там упадет на 40%. Откуда Пекин будет замещать поставки углеводородов? Уже известно, что из США. Вообще после каждой вспышки неизвестной инфекции появляются слухи об американском следе. Исходят такие домыслы от людей, считающих США идеологическим врагом. «А потом подобные слухи подхватывают клинически глупые люди, которым просто хочется устроить панику и с пеной у рта доказывать, что так оно и есть. Однако вообще никакие вспышки инфекций на мировую политическую и экономическую жизнь не повлияют», - не сомневается эксперт.





Как отмечает Вайншейн, пока известно о пяти случаях заболевания новым коронавирусом в США. Все заболевшие госпитализированы, в аэропортах поставлены тепловизоры, чтобы выявлять прибывающих в США людей с повышенной температурой тела. Ни одного летального исхода от коронавируса 2019-nCoV в США не было.





«Естественно, американские специалисты усиленно работают над созданием вакцины и препаратов для лечения. Вообще от этого вируса в основном умирают люди, у которых крайне низкий иммунитет или были сопутствующие заболевания. На сегодняшний день единственное, что предприняли США, это вывезли своих дипломатов из Уханьского региона, предупредили туристов, побывавших в Китае, что надлежит какое время носить респираторы. С точки зрения бизнеса пока пострадали только отели и авиалинии, связанные со штатом Гавайи, куда обычно приезжали много китайцев. Убытки несет и китайский регион Макао - один из центров игорного бизнеса, где на 70% упало посещение иностранцев», - сообщил политолог.