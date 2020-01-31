Борис Джонсон устроит вечеринку в честь Brexit

По данным издания, на приеме гостям будут поданы бисквиты c английским голубым сыром «Шропшир Блю», филе ягненка, английский пастуший пирог с чеддером и солеными огурцами, шашлычки из курицы, а также ростбиф с йоркширским пудингом под соусом из хрена. Из напитков гостям предложат британское игристое вино.





Ожидается, что за час до выхода Великобритании из ЕС Джонсон выступит с обращением к британским гражданам.





Также отмечается, что здание на Даунинг-стрит подсветят в цвета британского флага, а на фасад спроецируют часы, отсчитывающие время до Brexit.