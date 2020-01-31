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С кем воюет Беларусь?

«Война идет, а вы болтовней занимаетесь» - заявил Александр Лукашенко 28 января на совещании с чиновниками в Витебской области.

Радио Свабода спросило у  минчан, с кем у Беларуси война и что имел в виду Лукашенко.
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