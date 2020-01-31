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Беларусь-Россия
Убийство Павла Шеремета
С кем воюет Беларусь?
«Война идет, а вы болтовней занимаетесь» - заявил Александр Лукашенко 28 января на совещании с чиновниками в Витебской области.
Радио
Свабода
спросило у минчан, с кем у Беларуси война и что имел в виду Лукашенко.
16:56 31/01/2020
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Лукашенко и его литературный прототип
Что за люди, огорчается барин: «На конюшню всех. Выпороть!». Вот и все с либерализмом.
Виктор Мартинович
Фигуры высшего пилотажа
С учётом атмосферы и инвестиционного климата в стране вместо премий «Человек года в бизнесе» или «Инвестор года» следует вручать: «Арест года», «Уголовная статья года» («присвоение либо растрата»), «Освобождение года» (это когда осуждённого вора или взяточника направляют ещё чем-то там управлять).
Павел Сапелко
Их не увидят мертвыми
Приговор братьям Костевым, пожалуй, стал наиболее резонансным со времен дела «террористов» Коновалова и Ковалева, зацепив даже тех, кто раньше если что-то и думал про смертную казнь, то молча.
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По сходной цене
Владимир Путин торгует евреями. Это просто мерзость
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