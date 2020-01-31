ЕС потребовал у России вернуть Крым

Требование было выдвинуто рядом стран-членов организации в резолюции по мониторингу выполнения своих обязательств, которую приняли депутаты ПАСЕ. Текст опубликован на сайте ассамблеи.





Что говорится в документе





Россию обвинили в:





обострении негативных тенденций в отношении демократии, верховенства закона и прав человека;





произвольном использовании экстремистского законодательства для подавления оппозиции и критических организаций гражданского общества;





ухудшении религиозной свободы в стране, о чем свидетельствует запрет Свидетелей Иеговы;





ползучей аннексии грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии Российской Федерацией; незаконной аннексии Крыма и военной агрессии на востоке Украины;





За выступили 49 депутатов, против были 17, трое не голосовали.





Кроме вопроса Крыма, в резолюции поднимается вопрос выполнения Минских соглашений Россией.













Какие санкции действуют против России из-за Крыма

Европейский Союз до 23 июня 2020 года продлил санкции против Крыма. Чиновники ЕС уже неоднократно заявляли, что ограничения будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет незаконно аннексированный полуостров Украине. Продление санкций не стало сюрпризом ни для Кремля, ни для Украины.





"Спустя пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией Европейский Союз остается твердым в своей приверженности суверенитету Украины и ее территориальной целостности. ЕС не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права", – говорится в заявлении чиновников.





Крымские санкции:





запрет на импорт товаров из Крыма в ЕС;





европейские компании и те, что находятся в ЕС, не имеют права покупать недвижимость, предприятия, финансировать компании или предоставлять услуги в Крыму;





круизные лайнеры могут заходить в крымские порты только в случае крайней необходимости (например, при поломке);





запрет продавать крымским компаниям технологии в транспортной, телекоммуникационной и энергетической сферах.





Ограничения не только тормозят развитие полуострова, но и больно бьют по всей России. Так, по оценкам издания Bloomberg, общая цена, которую Кремль заплатил за аннексию – $150 млрд. Они сравнили прогнозные показатели роста ВВП России до аннексии и по состоянию на 2019-й.





Оказалось, что решение президента РФ Владимира Путина стоило его стране около 10% ВВП. Под санкциями оказались более 700 компаний и физлиц. А из бюджета РФ ежегодно на покрытие дефицита и "развитие региона" приходится выделять 140-150 млрд руб. ($2,2-2,38 млрд).









Что Россия потеряла из-за Крыма:





около $150 млрд за все время после аннексии;





700 российских компаний и физлиц попали под санкции;





ежегодно на Крым из общего бюджета РФ приходится выделять около 140-150 млрд руб.





Страдают и крымчане. По данным их статистики, половина всех предприятий работает в убыток. Причем худшая ситуация – в Ялте. По сравнению с январем-мартом 2018 года прибыль уменьшилась на 3,3%.





"Значительная доля убыточных организаций наблюдается в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (71,9%), в области здравоохранения и социальных услуг (70,7%), транспортировки и хранения (67,6%)", – информирует Крымстат.