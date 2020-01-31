Одно имя на двоих: один конгресс предложил другому поменять название

Представители и наблюдатели от БХД, БНФ, БСДПГ рассказали о процедуре «праймериз» по выдвижению «единого» претендента в президенты на Конгресс демсил (КДС).





Павел Северинец и другие политики подчеркнули, что планирующееся проведение КДС в мае является лишь составной частью президентской кампании, оно не противопоставляется Конгрессу за независимость.





Оргкомитет определил, что Конгрессу за независимость КДС не противоречит: у каждого из форумов разные цели, представительство, формат, планируемые результаты.









Но оргкомитет обратился к партийным лидерам с настоятельной просьбой в этот раз изменить название своего мероприятия, например, на «Конвент», чтобы в общественном восприятии не было путаницы, чтобы партийный форум не воспринимался, как конкурирующее противодействие.





Оргкомитет Конгресса решил, что Павел Северинец останется в числе пяти сопредседателей оргкомитета, а одним из его полномочий при подготовке Конгресса за независимость будет осуществление взаимосвязи с партиями.





Были распределены обязанности среди других сопредседателей и членов оргкомитета. Так, одной из компетенций сопредседателя Алены Анисим будет коммуникация с белорусскими властями на предмет того, чтоб представители правительства приняли участие в Конгрессе, и если не содействовали, то хотя бы не препятствовали проведению Конгресса.





Оргкомитет принял в целом подготовленную сопредседателем Игорем Рынкевичем Инструкцию о представительстве участников и выборах делегатов на Конгресс.





В документ было внесено положение, по которому Оргкомитет наделяется правом наделять статусом делегата известных белорусских граждан, не состоящих в каких-либо общественных организациях (квота по количеству таких граждан может уточняться).





Также статусом делегатов решено наделить депутатов Верховного Совета Беларуси 12 и 13 созывов, которые остаются приверженцами первоначальной редакции Конституции 1994 года.









Оргкомитет постановил в развитие своего Обращения о созыве Конгресса, принятого и опубликованного 28 января, в ближайшее время направить информационные письма в структуры гражданского общества с призывом к участию в Конгрессе.





Был предварительно обсужден вопрос о бюджете и поиску финансирования для проведения Конгресса, где одной из проблемных статей может стать оплата участия зарубежных делегатов и иностранных гостей.





Международный секретарь Оргкомитета Елена Крушевская сообщила о ходе встреч представителей Оргкомитета с посольствами стран ЕС в Минске, об уже высказанном рядом дипломатов согласии участвовать в качестве гостей на Конгрессе.





Координаторы пяти тематических направлений по защите независимости Беларуси сообщили о ходе ведущейся работы, а о результатах своей деятельности координаторы доложат в начале следующей недели.