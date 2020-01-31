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"Левада-центр": половина россиян уверены, что Конституцию меняют ради Путина

47% россиян считают, что власти РФ меняют Конституцию, чтобы Владимир Путин остался у власти после окончания его президентского срока в 2024 году.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».

Еще 44% респондентов считают, что поправки в основной закон принимаются ради улучшения системы госуправления и в интересах большинства граждан.

На вопрос о важности Конституции 30% опрошенных ответили, что она не играет значительной роли, поскольку с ней мало кто считается. Еще 15% считают, что она позволяет президенту контролировать Госдуму. Число выбравших эти два варианта ответа достигло максимума с 2005 года, отмечают «Ведомости».

Еще 27% участников вопроса ответили, что Конституция гарантирует права и свободы граждан, 24% — что она помогает поддерживать порядок в стране.
Источник: meduza.io
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