"Левада-центр": половина россиян уверены, что Конституцию меняют ради Путина
47% россиян считают, что власти РФ меняют Конституцию, чтобы Владимир Путин остался у власти после окончания его президентского срока в 2024 году.
Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».
Еще 44% респондентов считают, что поправки в основной закон принимаются ради улучшения системы госуправления и в интересах большинства граждан.
На вопрос о важности Конституции 30% опрошенных ответили, что она не играет значительной роли, поскольку с ней мало кто считается. Еще 15% считают, что она позволяет президенту контролировать Госдуму. Число выбравших эти два варианта ответа достигло максимума с 2005 года, отмечают «Ведомости».
Еще 27% участников вопроса ответили, что Конституция гарантирует права и свободы граждан, 24% — что она помогает поддерживать порядок в стране.
Источник: meduza.io
13:26 31/01/2020
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