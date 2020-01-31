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Дело Втюрина Верховный суд начнет рассматривать не ранее начала марта

Коллегия по уголовным делам Верховного суда начнет рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя государственного секретаря Совета Безопасности, а ранее - шефа личной охраны Лукашенко Андрея Втюрина в начале марта, сообщил источник, знакомый с ходом расследования дела.

Кроме Втюрина по делу о взятках при поставках телекоммуникационного оборудования в Беларусь походят еще 15 обвиняемых, половина из которых – это должностные лица государственных органов и банковских учреждений, а также восемь представителей коммерческих структур.

"Надо полагать, что рассмотрение этого уголовного дела начнется не ранее первых чисел марта 2020 года", – сообщил Sputnik информированный источник, заслуживающий доверия.

По его словам, руководство Верховного суда уже назначило состав судебной коллегии, которая будет рассматривать это дело и судьи изучают материалы. Он также считает, что государственное обвинение, скорее всего, будут поддерживать два прокурора.

"По многоэпизодным делам, когда есть большое количество обвиняемых, как правило работает не один государственный обвинитель", – сказал собеседник Sputnik.

Напомним, что бывший замгоссекретаря Совбеза Беларуси Андрей Втюрин был задержан в конце апреля 2019 года. По данным КГБ, по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1,65 миллиона долларов (в том числе в облигациях), 62 тысячи евро, более одного килограмма золота.

В СИЗО КГБ на стадии следствия пять обвиняемых заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Они оказали содействие предварительному следствию, изобличив других соучастников, выдав имущество и уплатив доход, полученные преступным путем, в полном объеме выполнили иные условия досудебного соглашения, сказали прокуроры. В качестве взяткодателей по делу проходят в том числе два гражданина России.

До должности в Совете безопасности Втюрин руководил личной охраной Александра Лукашенко.
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