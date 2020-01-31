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СМИ: Грузия может отказаться проводить саммит Совета Европы из-за Лаврова

Власти Грузии могут отказаться проводить в мае в Тбилиси заседание комитета министров Совета Европы, если в саммите будет участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.




Согласно законам Грузии, Лавров не может въезжать на территорию страны, так как без разрешения Тбилиси посещал «оккупированную» Абхазию и Южную Осетию.

Как сообщает телеканал Rustavi2, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что готова ради саммита обойти нормы законодательства, но оппозиция выступила против и пригрозила массовыми протестами.

Отмечается, что Грузия может попросить руководство Совета Европы перенести встречу в Страсбург во Франции.
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