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Канопацкой пришлось удались пост из Facebook о «серьезной болезни» Путина

Экс-депутату Палаты представителей Анне Канопацкой пришлось удалить публикацию в соцсети, где она сообщила о «серьезной болезни» Владимира Путина. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.


 

«Не прошло и суток, как неожиданно и необъяснимо возбудились "ответственные товарищи" в рефлексии на мое сообщение, содержащее информацию, полученную в Австрии, о состоянии здоровья Владимира Путина. Еще немного, и мне окончательно сломают страницы в Facebook и Instagram, прицепом еще и заблокируют половину Байнета. Да, пожалуйста, удаляю. Только дайте команду перестать орудовать там монтировкой. Ну и я ведь не против, чтобы все были здоровы, жили долго и счастливо», - написала Канопацкая.
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