







«Не прошло и суток, как неожиданно и необъяснимо возбудились "ответственные товарищи" в рефлексии на мое сообщение, содержащее информацию, полученную в Австрии, о состоянии здоровья Владимира Путина. Еще немного, и мне окончательно сломают страницы в Facebook и Instagram, прицепом еще и заблокируют половину Байнета. Да, пожалуйста, удаляю. Только дайте команду перестать орудовать там монтировкой. Ну и я ведь не против, чтобы все были здоровы, жили долго и счастливо», - написала Канопацкая.



