Кнут и пряник: что означают новые кадровые назначения

Полномасштабным началом этой ротации стала смена руководства Администрации президента (далее – АП). Вместо Натальи Кочановой этот пост занял Игорь Сергеенко.





Нынешний кадровый четверг интересен тем, что разрешилась интрига с заместителем главы АП Николаем Снопковым, который курировал вопрос экономики. Снопков отправился послом Беларуси в Китай на смену бывшему помощнику президента Кириллу Рудому.





Сразу следует отметить, что даже назначение Рудого в Пекин в июле 2016 г. не воспринималось большинством экспертом как понижение – слишком большое значение Китай занял во внешней политике Беларуси.









Более того, китайские заимствования рассматривались как альтернатива кредитам от МВФ, с которым белорусские власти погрязли в долгих и безрезультатных переговорах (чего не скажешь о привлечении заемных средств из Китая).





Нынешняя ситуация во многом схожа с ситуацией лета 2016 г. – в условиях явного обострения отношений с Россией и не слишком радужной перспективы по получению денег от Кремля, топ-менеджер из АП направляется послом в КНР.





Как и Кирилл Рудый, Николай Снопков принадлежит к числу безусловных китайских лоббистов в Беларуси, хорошо знает нужных людей в Пекине и явно справится с обязанностями посла не хуже, чем Кирилл Рудый.





Основной интригой, конечно же, являлся вопрос, кто заменит Снопкова на его должности в АП. Некоторые ожидали своеобразной рокировки с Рудым, но выбор был сделан в пользу не очень хорошо знакомого в белорусском политическом истэблишменте Валерия Бельского, директора Института экономики НАН Беларуси.





Следует отметить, что среди экономистов возглавляемый им институт котируется явно ниже, чем Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики.





В интернете уже отметили, что в своих выступлениях новый замглавы АП выступает явно против политики Национального банка, поддерживает эмиссионное кредитование и, очевидно, не является рыночником-либералом.





Есть все основания полагать, что президентская кампания 2020 г. пройдет по традиционному сценарию «пряника (накачка необеспеченными деньгами в предвыборный год) и кнута (по отношению во всем, кто попытается протестовать)».





Назначение Бельского интересно еще и тем, что это уже второй заместитель (после недавно назначенной Ольги Чуприс) – выходец из академической среды, работающий на столь высокой должности в АП по профильному направлению (Сергей Ткачев или Анатолий Рубинов к таковым явно не относились).





Означает ли это, что в кадровой политике пытаются сделать больший акцент не только на лояльность, но и на академический профессионализм, покажет будущее.









В случае же смены директора Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами президента, то особо большой политики (при всей важности этой структуры, которая фактически серьезно ограничивает возможность внешнего политического финансирования политической деятельности в Беларуси) здесь, наверное, искать не стоит.





К уже бывшему директору, Валерию Скакуну, накопились вопросы по качеству работы, включая и провал по привлечению иностранной безвозмездной помощи.