— Не признаю себя виновным. И в двадцатый раз повторяю: я не нанес никакого ущерба этому предприятию. Наоборот, я вывел его на достойный уровень, а сейчас оно фактически банкрот.





Последнее слово в суде Снаров произносил 50 минут, пишет TUT.by





Экс-председателя Шумилинского райисполкома обвиняют в уклонении от погашения кредиторской задолженности; злоупотреблении властью или служебными полномочиями; превышении власти или служебных полномочий; служебном подлоге с целью искажения отчетности; получении взятки повторно или в крупном размере.





В настоящее время Снаров исполняет обязанности директора одного из сельхозпредприятий в Лиозненском районе.