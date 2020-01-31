В марте 2019 года правозащитники «Могилевской весны» Борис Бухель, Алексей Колчин и Саша Бураков обратились в местный горисполком с предложением изменить действующее решение в сфере массовых мероприятий, принятое в 2007 году.





Правозащитники предложили увеличить количество мест для разрешенных митингов и пикетов в Могилеве. Это единственный областной центр, в котором есть всего лишь одна разрешенная площадка для мирных собраний – стадион по ул. Челюскинцев (в то же время, в Витебске их три, в Бресте, Гродно и Гомеле по два, а в райцентре Пинске и вовсе пять).





Зампредседателя горисполкома Алла Галушко в ответ заявила, что власти уже «прорабатывают вопрос увеличения количества мест проведения массовых мероприятий, которые организуют политические партии, общественные объединения, профсоюзные организации и граждане».





С тех пор прошло уже 10 месяцев, но ситуация не сдвинулась с мертвой точки, сообщил MSPRING.ONLINE правозащитник Борис Бухель. 30 января он встретился с Аллой Галушкой, чтобы выяснить, на каком этапе находится принятие решения о втором месте для массовых мероприятий и оказался разочарован.





— Власти до сих пор ничего не хотят менять – у меня сложилось такое впечатление. Их отписки о том, что «вопрос прорабатывается», — это всего лишь стыдливый уход от ответа. Галушко на мои вопросы о новом месте для митингов в Могилеве посоветовала лишь писать обращения и сказала, что они продумывали этот вопрос на исполкоме, но к конкретному решению не пришли. И когда вообще примут какое-то решение – неизвестно. Так они могут думать до второго пришествия, — возмутился Бухель.





Правозащитник считает такой подход властей к свободе собраний в Могилеве саботажем и непониманием принципов базовых прав человека. В ближайшее время он с коллегами подготовит новое обращение к чиновникам.