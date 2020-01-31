В ряде кадровых решений, принятых Александром Лукашенко в четверг, выделяется смена заместителя руководителя Администрации президента. Николая Снопкова, имевшего имидж рыночника, отправили послом в Китай, а на его место назначили директора Института экономики НАН Валерия Бельского.





Всего неделю назад Лукашенко лично вручил ему диплом доктора экономических наук.





UDF.BY объясняет, что означает эта кадровая перестановка.

Жестко критиковал «банкиров» из правительства

Чуть менее двух месяцев назад на конференции «Стратегия развития экономики Беларуси» Валерий Бельский отметился достаточно резким выступлением.





«Мы вступили в заочную полемику с Национальным банком… Финансовая система начала жить своей жизнью, даже Белагропромбанк считает себя коммерческой структурой. Правительством управляют банкиры, и они все за это. Что плохого в том, чтобы поддержать проектное финансирование за счет эмиссионных денег?» – заявил Бельский.





Под банкирами он, очевидно, подразумевал, прежде всего, премьер-министра Сергея Румаса.





Бельский также напугал независимых экономистов словами:





«Банки должны принять участие в работе реального сектора экономики. Сейчас эта ситуация ненормальная. В ее основе лежат не экономические факторы, а неправильная позиция Национального банка».





Эксперты, напомним, наоборот хваят нынешнее руководство Нацбанка за стабильность курса белорусского рубля – позиция Бельского этому положению может угрожать.





Еще одно запомнившееся заявление чиновника на конференции: по его мнению, никаких особых проблем большой госсектор в экономике не создает – мол, вопрос только в правильной мотивации и стимулировании.

Рьяно поддерживал скандальный «антитунеядский» декрет

Бельский – один из тех, кто участвовал в разработке документов по этому вопросу, и рьяно поддерживал инициативу властей.





На возражения, что налоги «тунеядцы» и так уплачивают, покупая товары и услуги, он отвечал:





«НДС, о котором все говорят, обеспечивает только порядка 30% поступлений в бюджет. Все равно, что заявлять: «Я плачу 30% налогов, а вы от меня отстаньте».









Когда по стране прокатились протесты, Бельский оправдал республиканские власти:





«Проблемы, наверное, возникли из-за исполнения решения главы государства на местах. Без разбора получали все уведомления на фоне такого негативного отношения к этой практике, подогреваемой в том числе отдельными политиками».





Еще в 2017 году чиновник предложил: «Если человек не финансирует госрасходы, то пусть заплатит за ЖКУ по полному тарифу».





Когда скандальный «антитунеядский» декрет №3 превратился в декрет №1 по содействию занятости, Бельский рассказал об участии в рабочей группе по изменению документа:





«У меня, наверное, был самый жесткий вариант — оставить декрет № 3 в старом варианте с некоторыми доработками. Я выступал за его старую концепцию — не за старые нормы, а именно за концепцию».

Будет надзирателем за правительством

В последние годы в белорусской экономике намечалась вялая либерализация. Достаточно вспомнить о декретах по развитию предпринимательства и ИТ-страны. Но теперь происходит смена и так не очень смелого курса.





С поста первого вице-премьера ушел поддерживающий предпринимателей Александр Турчин, его заменили на зеленого и неопытного Дмитрия Крутого. Теперь из Администрации президента убрали Николая Снопкова, имеющего имидж рыночника.





Лукашенко вполне ясно очертил роль Бельского на новом посту:





«Из штаба экономического (правительства) через Администрацию президенту поступают все документы. И мышь не должна проползти».









Более того, Администрации президента предстоит задача усилить «экспертно-аналитическое обеспечение деятельности правительства».





Похоже, Румасу и компании теперь окончательно свяжут руки в их редких попытках продавить прогрессивные решения.



