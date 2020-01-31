Китай Си Цзиньпина переживает свой Чернобыль

"Хотя ядерная катастрофа в Чернобыле и вспышка коронавируса в Китае несравнимы по своей тяжести, в поисках аналогии тому, что сейчас происходит в стране, многие китайцы сегодня вспоминают о весне 1986 года. Другая страна, та же ложь, пишут они в соцсетях".





"Ухань и Чернобыль? Это сравнение заставляет Пекин нервничать. Коммунистической партией движет страх того, что однажды она может потерять власть, как некогда режим в Москве. Коммунистическая партия делает вид, что держит все под контролем", - отмечает журналистка Леа Дойбер.





"В сети распространяются фотографии переполненных больниц. Врачи, которых отправляют в Ухань, прощаются со своими близкими, будто никогда их больше не увидят. К приезжим из изолированных регионов относятся как к прокаженным. Люди в супермаркетах воюют за последние защитные маски. На переходах в Гонконг и Макао толпятся люди, пытаясь попасть в специальные административные районы, прежде чем они закроют свои границы".





"Конечно, хаос царит не по всей стране. Большая часть людей проводят праздничные дни дома и выходят на улицу только при действительной необходимости. Однако последние дни заставили сомневаться многих людей. Пропагандируемая Пекином вера в то, что китайская система эффективна, сильна и превосходит западную демократию, пошатнулась", - констатирует издание.





"В Советском Союзе власти признали ядерную аварию в 1986 году, лишь когда появились неопровержимые доказательства за пределами правительственных кругов. В Ухане власти уже 8 декабря знали о первом зараженном. Но официальное предупреждение было обнародовано лишь 30 декабря, три недели спустя. 20 января правительство сообщило, что заболевание распространилось на города за пределами Уханя. За несколько дней до этого о случаях заболевания уже сообщали Таиланд и Япония. Это "патриотический вирус", раз он поражает только иностранцев, шутили китайцы".





"Власти также медлили с публикацией информации о том, что вирус передается от человека к человеку. В это время миллионы человек перемещались по стране, отправившись в отпуск", - говорится в статье.





"Мэр Уханя сказал по государственному телевидению, что местное правительство не смогло своевременно проинформировать о вспышке вируса, потому что не было разрешения. Из-за иерархической бюрократии в Китае о проблемах становится известно, лишь когда они дойдут до центрального правительства. Но к этому моменту они нередко превращаются в серьезную проблему. К тому же никто не хочет передавать плохие новости. Проблемы преуменьшаются и замалчиваются в попыт решить их до того, как о них узнают на более высоком уровне".





"В соцсетях сегодня можно прочесть необычно много сообщений о новой обеспокоенности людей. Чтобы обойти цензуру, люди просто называют председателя партии Си Цзиньпина Дональдом Трампом. И кризис коронавируса - его Чернобыль. Другая страна, та же ложь", - резюмирует Tages-Anzeiger.







