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Генпрокурор Украины: в деле Шеремета мало доказательств

Генпрокурор заявил о необходимости установить не только организаторов преступления, но и его заказчиков

Генпрокурор Украины: в деле Шеремета мало доказательств
Фото: president.gov.ua
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета пока еще недостаточно доказательств, чтобы его передать в суд. По его мнению, должны быть собраны дополнительные улики.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно», – сказал Рябошапка.

Он обратил внимание на то, что дополнительные доказательства должны собираться и после того, как кому-то сообщают о подозрении. Расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, по его словам, не должно останавливаться на этом этапе.
"Чтобы собрать дополнительные улики, подтверждающие или опровергающие вину этих людей, а мы должны двигаться в обоих направлениях, подготовлены письменные указания прокуроров следствию и соответственно установлены сроки расследования. Будем следить за выполнением этих указаний",  – сказал Рябошапка.

Генпрокурор указал на то, что это расследование можно будет считать полным после установления не только организаторов преступления, но и его заказчиков.


  "Это наша задача  – двигаться дальше и установить людей, которые не только организовывали выполнение убийства, но и тех, кому, собственно, это было выгодно, кто все это заказал, без этого расследование будет неполноценным",  – подытожил Рябошапка.

Отметим, депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что отсутствие результатов в расследовании убийства Павла Шеремета может стать поводом для отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

В "Слуге народа" подчеркнули, что одно дело показывать слайды (презентация Нацполиции о задержании подозреваемых в убийстве) и совсем другое - подтвердить показанную на них информацию доказательствами, которые не вызывают сомнений.
focus.ua
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