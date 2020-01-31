Политолог объяснил, зачем поменяли посла в Китае

Экс-замглавы Администрации президента Николай Снопков возглавит посольство Беларуси в Китае. Что будет с его предшественником Кириллом Рудым?





В кадровых перестановках в данном случае не стоит искать подводных камней, считает политический обозреватель Валерий Карбалевич.





– Рудый уже много лет работает послом в Китае. 3-4 года – норма для посла. Снопков тоже долгое время занимал пост замглавы администрации с перерывом на вице-премьерство – тоже засиделся, – объяснил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» эксперт.









Пришло время менять кадры, добавил Валерий Карбалевич:





– Непонятно, правда, чем будет Рудый заниматься. Кадровая политика в Беларуси – это самое непредсказуемое.



