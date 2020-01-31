+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Политолог объяснил, зачем поменяли посла в Китае

Николай Снопков возглавит посольство Беларуси в Китае. Что будет с его предшественником?

Экс-замглавы Администрации президента Николай Снопков возглавит посольство Беларуси в Китае. Что будет с его предшественником Кириллом Рудым?

В кадровых перестановках в данном случае не стоит искать подводных камней, считает политический обозреватель Валерий Карбалевич.

– Рудый уже много лет работает послом в Китае. 3-4 года – норма для посла. Снопков тоже долгое время занимал пост замглавы администрации с перерывом на вице-премьерство – тоже засиделся, – объяснил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» эксперт.


Пришло время менять кадры, добавил Валерий Карбалевич:

– Непонятно, правда, чем будет Рудый заниматься. Кадровая политика в Беларуси – это самое непредсказуемое.
gazetaby.com
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Окоп для Лукашенко и Костусева: могила или...
Игорь Драко
Раком поставили… А потом и креветкой положат?
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО
Петр Рудковский
"Свой быдлоязык сами учите". Караць за такое ці...
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru