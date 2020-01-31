Политолог объяснил, зачем поменяли посла в Китае
Николай Снопков возглавит посольство Беларуси в Китае. Что будет с его предшественником?
Экс-замглавы Администрации президента Николай Снопков возглавит посольство Беларуси в Китае. Что будет с его предшественником Кириллом Рудым?
В кадровых перестановках в данном случае не стоит искать подводных камней, считает политический обозреватель Валерий Карбалевич.
– Рудый уже много лет работает послом в Китае. 3-4 года – норма для посла. Снопков тоже долгое время занимал пост замглавы администрации с перерывом на вице-премьерство – тоже засиделся, – объяснил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» эксперт.
Пришло время менять кадры, добавил Валерий Карбалевич:
– Непонятно, правда, чем будет Рудый заниматься. Кадровая политика в Беларуси – это самое непредсказуемое.
08:29 31/01/2020
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