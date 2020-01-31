Помпео: "Поддержка Украины США непоколебима"

Фото: twitter.com/SecPompeo

Госсекретарь Майк Помпео





Государственный секретарь США Майк Помпео обсудит пути развития стратегического партнерства между Украиной и США. Об этом он написал в Twitter вечером 30 января.

"Хорошо быть сегодня в Киеве. Поддержка Украины США непоколебима, и я намерен подчеркнуть это, когда я встречусь с руководителями украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения нашего стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства", - написал госсекретарь США.





Напомним, госсекретарь США Майк Помпео в четверг вечером прибыл в Киев. В пятницу, 31 января, Помпео проведет ряд встреч, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком.

Также он примет участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" в Михайловском соборе.



