Об этом он заявил сегодня, назначая послом Беларуси в КНР Николая Снопкова, который до настоящего времени занимал пост замглавы Администрации президента, передает корреспондент БЕЛТА





"Китай - это серьезный приоритет нашей страны. Мы все больше и больше опираемся на помощь и поддержку Китая. Не только в строительстве перспективных предприятий в нашей стране, кредитовании, но и рынок Китай открыл для нас на столько, на сколько мы можем туда войти. И Николай Геннадьевич контролировал, очень хорошо знает это направление. И я, откровенно говоря, рассчитываю, что мы осуществим настоящий прорыв в течение вашей работы. Важен результат", - заявил белорусский руководитель.





"Думаю, что на следующей неделе вы еще серьезно поработаете у нас в Администрации. Мы с вами еще переговорим. Я обещал, что встретимся. Вы изложите свою позицию о работе в Китае. Может, какие-то вопросы ко мне будут. То есть мы на следующей неделе обсудим все вопросы, когда вы проанализируете ситуацию на китайском направлении", - отметил президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что стоят важные задачи по развитию отношений с дружественным Китаем. "Я просто порой думаю, все-таки это счастье для нас, что мы в свое время правильно выбрали курс на дружбу с Китаем, когда Китай не был еще таким, какой он есть сейчас. Тогда он только на ноги вставал. Но там надо работать. Упиваться своими успехами нельзя. Надо очень серьезно работать", - акцентировал внимание глава государства.





"КНР, Россия, Европейский союз. Возможно, с американцами удастся наладить отношения. Это "монстры", с которыми за счастье считают сотрудничать любые государства", - подчеркнул белорусский руководитель.





Александр Лукашенко отметил, что для Беларуси, как страны с экспортно ориентированной экономикой, это очень важно: "Главное - это вопросы экономики, развитие торгово-экономических связей. Все остальное в сотрудничестве с Китаем, как и с другими странами - той же Россией, Евросоюзом и США, - у нас есть. Надо этот дом политико-дипломатический поставить на прочный фундамент, прочную основу найти".





Говоря о Николае Снопкове и его работе в Администрации президента, глава государства признал, что на первых порах это будет приличная потеря, учитывая хорошее практическое знание работы правительства и по другим направлениям. "Я отдаю себе в этом отчет. Но выбора у нас другого нет. У Николая Геннадьевича прекрасные отношения с руководством Китайской Народной Республики. Его знают все, начиная от Си Цзиньпина и заканчивая чиновниками в Министерстве иностранных дел", - сказал Лукашенко.