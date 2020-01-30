Полагаю, что следует сказать слово в защиту праймериз. И не то, чтобы они были такие уж политические титаны, и процедура выдвижения единого заслуживает критики, и шансов на какой-то успех, не говоря о победе, у единого, если он будет выдвинут, мягко говоря, немного.





Но, кажется, плодотворный способ оценки - сравнение с реальными альтернативами. А какие они? Их собственно две.









Все лидеры этих 5 организаций идут на выборы. Выглядело это бы довольно смешно. К тому же со сбором подписей у многих из них (или у всех вместе) были бы большие проблемы. В результате среди них единого определила бы вероятность. Или власть. Разве это лучше, чем когда по крайней мере эти 5 организаций выдвинут одного и может и наберут вместе подписи за него?





И другая альтернатива - никто из 5-ти на выборы не идет. И что? Пойдет на выборы, разумеется, Лукашенко, пойдет на выборы Гайдукевич (старший или младший), пойдет на выборы представитель «Говори правду», будет там может еще некий новый Улахович (или он сам), может Анисим передумает и пойдет на выборы. Словом, повторится ситуация выборов 2015 году.





Выборы по крайней мере формально будут конкурентными. Запад особенно не будет волноваться отсутствием в бюллетене принципиальной оппозиции. Он не очень обижался и когда на последних выборах оппозиционных кандидатов массово не регистрировали. А если кандидаты сами не пойдут на выборы, то какая повод волноваться?





Насчет того, что в ответ на отказ принципиальной оппозиции идти на выборы на них не пойдет и оппозиционный электорат - а насколько он велик, именно принципиальный оппозиционный электорат, который пошел бы голосовать за Северинца, Губаревича или Статкевича, но никогда не пойдет голосовать за Короткевич, Дмитриева или Анисим?





Если пятерку политиков забросают, что они малоизвестны и маловлиятельны, то надо быть последовательными в упреках. Если они действительно малоизвестные и маловлиятельны, то пойдут их сторонники к избирательным урнам или нет - на явку это никак существенно не повлияет.





СМИ Беларуси и мира все равно пару месяцев избирательной кампании будут рассказывать о Лукашенко и тех, кто в избирательной кампании участвует. А не о тех, кто решил в ней не участвовать.





Так вот по сравнению с этими двумя альтернативами - плюс 5 кандидатов и ни одного из пяти - праймериз хуже или лучше? Если измерять этими альтернативами, то на мой взгляд лучше.









То, что и праймериз, и участие их победителя в президентской кампании не поведет Беларусь новым путем, то нетрудно и сейчас предсказать.





Но хоть кто-то объединит свои усилия, продемонстрирует способность к совместной работе, к консолидации (образцы чего следует давать и до того, как Беларусь станет свободной). Прозвучит с экранов телевизоров на всю страну альтернативная точка зрения. Прозвучит по БТ, а не в ФБ-болоболке.





Этого мало? Ну да, хотелось бы большего. Но так ли достижимо оно в нынешних конкретных белорусских условиях? Существовала бы в Беларуси сейчас что-то подобное польской «Солидарности» конца 80-х или хотя бы БНФ того же периода - то и действительно нелепо выглядели бы те праймериз.





Ну а так - с чем сравнивать? Ну вот есть тройка политиков нового типа Белоус-Матолько-Пальчис, есть NEXTA, парламентские выборы продемонстрировали лица ряда новых молодых активистов.









Интересно было бы, чтобы кто-то из них предъявил свои претензии на президентство. Ну вот не предъявили. И общество не предъявило на них должного запроса.





А предъявила на пятерку из них праймериз. И разве пятерку корить за это?