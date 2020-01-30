+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

НАТО впервые утвердил политику по предотвращению и реагированию на сексуальное надругательство

Североатлантический альянс принял свою первую политику по предотвращению и реагированию на сексуальную эксплуатацию и надругательство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз НАТО.

Политика, которая касается всего персонала, четко определяет нулевую толерантность в подходе НАТО, говорится в сообщении.

"Эта жесткая политика определяет, какое поведение является неприемлемым, как его предотвратить и как союзники совместно будут работать для обеспечения подотчетности. Политика ориентирована прежде всего на предотвращение, что является ключевым для защиты женщин, девушек и всех, кому может грозить риск", - заявили в Альянсе.

Там подчеркивают, что эта политика повышает осведомленность, предусматривает обучение и другие шаги для создания среды, благоприятной для предотвращения сексуальной эксплуатации и надругательства.

Она "посылает четкий мессидж об усиленной защите и обеспечивает доверие со стороны граждан стран НАТО и тех стран, в которых Альянс действует".


По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, политика является "еще одним практическим способом, которым мы демонстрируем свою приверженность нашим принципам и основным ценностям, в частности уважение к правам человека".

НАТО стремится продвигать гендерное равенство и принципы резолюции Совета Безопасности ООН "Женщины, мир, безопасность" в пределах своих задач и функций - военных и гражданских. Политика была одобрена министрами иностранных дел НАТО в ноябре 2019 года и утверждена лидерами НАТО на их совещании в Лондоне в декабре.

Отметим, председатель украинской партии власти "Слуга народа" ранее назвал "очень низкими" перспективы ратификации в нынешнем созыве Верховной рады Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Окоп для Лукашенко и Костусева: могила или...
Игорь Драко
Раком поставили… А потом и креветкой положат?
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО
Петр Рудковский
"Свой быдлоязык сами учите". Караць за такое ці...
Тацяна Грачанікава
У Менск прыйшла вясна


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru