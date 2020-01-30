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Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор Полиенко

Бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко рассказал сайту palitviazni.info, что рассмотрение его кассационной жалобы на решение Минского городского суда состоится 14 февраля в Верховном суде.


Прокуратура Минска обжаловала решение Минского городского суда в Верховный суд, но затем этот протест прокурор отозвал. Дмитрий Полиенко также обжаловал решение Минского городского суда.

"14 февраля Верховный суд должен рассмотреть мою апелляционную жалобу, — говорит собеседник. — Полагаю, что чуда не случится, а потому, если высшая инстанция оставит решение Минского городского суда в силе, то с этого же дня я начну отбывать наказание. Морально уже готовлюсь к "домашней химии"..."

Напомним, что Дмитрия Полиенко признали виновным в особо злостном хулиганстве, ему вынесли приговор — 3 года домашней химии (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение). Минус год Дмитрию "сбросили" по амнистии, но ему назначили принудительное лечение от алкоголизма.

"Я не ожидаю, что решение отменят, а значит срок отбывания наказания на "домашней химии" для меня начнется с 14 февраля", — говорит Полиенко.
Источник: spring96.org
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