Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор Полиенко





Прокуратура Минска обжаловала решение Минского городского суда в Верховный суд, но затем этот протест прокурор отозвал. Дмитрий Полиенко также обжаловал решение Минского городского суда.





"14 февраля Верховный суд должен рассмотреть мою апелляционную жалобу, — говорит собеседник. — Полагаю, что чуда не случится, а потому, если высшая инстанция оставит решение Минского городского суда в силе, то с этого же дня я начну отбывать наказание. Морально уже готовлюсь к "домашней химии"..."





Напомним, что Дмитрия Полиенко признали виновным в особо злостном хулиганстве, ему вынесли приговор — 3 года домашней химии (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение). Минус год Дмитрию "сбросили" по амнистии, но ему назначили принудительное лечение от алкоголизма.





"Я не ожидаю, что решение отменят, а значит срок отбывания наказания на "домашней химии" для меня начнется с 14 февраля", — говорит Полиенко.