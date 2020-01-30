



Геннадий Давыдько. "Такая группа создана, будет работать в обновленном составе. В нее войдут серьезные эксперты, судьи, юристы, адвокаты, педагоги, парламентарии", - сообщил Sputnik в четверг председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ нижней палаты белорусского парламента





По его словам, такая рабочая группа, которая изучала проблематику отмены смертной казни в стране была и в пятом, и в шестом депутатском созыве.





"Работа по этой теме в парламенте будет продолжена", - сказал Давыдько.





Несколько лет назад белорусские депутаты даже планировали провести парламентские слушания по теме применения и отмены смертной казни, но потом было принято решение этого не делать.





Давыдько также считает, что пока рано ставить данный вопрос на голосование в парламенте. В данной связи он привел пример того, как в ряде стран Европы отказались от применения высшей меры наказания, несмотря на то, что общественное мнение было другим.





В Минске регулярно заявляют о том, чтобы Запад "не торопил и не давил на страну" по вопросу об отмене исключительной меры наказания.





В частности, глава Палаты предствителей Владимир Андрейченко считает, что страна со временем введет мораторий на смертную казнь, но пока рано проводить референдум по этому поводу.









Он высказал уверенность, что время для нового референдума еще не пришло - по словам Адрейченко, в стране хоть и сократилось число тех, кто считает нужным введение моратория, но они не составляют большинство.





Беларусь - единственная страна в Европе и на постсоветском пространстве, где применяется смертная казнь. Брюссель регулярно критикует нашу страну за использование высшей меры наказания. В Минске заявляют, что в будущем Беларусь введет мораторий на этот вид наказания, но для отмены нужен референдум.