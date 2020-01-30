Лукашенко мобилизуется: вызвал Шеймана, Сергеенко и Качанову
Глава Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня встречу с главой своей Администрации Игорем Сергеенко, управделами президента Виктором Шейманом и главой Совета республики Натальей Кочановой.
Лукашенко интересовали кадровые вопросы и работа государственных органов.
Особо акцентировалось внимание на необходимости согласованных действий в работе госорганов, обеспечении преемственности, особенно с учетом произошедших недавно кадровых назначений.
Напомним, сегодня у Лукашенко был "кадровый четверг" - он ввел нового человека в свою Администрацию - на место Снопкова был назначен директор институа экономики НАН академик Валерий Бельский, а Снопкова отправил послом в Китай
На встрече в узком кругу "доверенных" лиц Луашенко обсудил и, как передает БелТА, "некоторые организационные вопросы, на которых необходимо сконцентрировать внимание в предстоящий период, учитывая происходящие социально-экономические и политические процессы".
"Белорусский партизан"
13:40 30/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение