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Лукашенко мобилизуется: вызвал Шеймана, Сергеенко и Качанову

Глава Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня встречу с главой своей Администрации Игорем Сергеенко, управделами президента Виктором Шейманом и главой Совета республики Натальей Кочановой.


Лукашенко интересовали кадровые вопросы и работа государственных органов.

Особо акцентировалось внимание на необходимости согласованных действий в работе госорганов, обеспечении преемственности, особенно с учетом произошедших недавно кадровых назначений.

Напомним, сегодня у Лукашенко был "кадровый четверг" - он ввел нового человека в свою Администрацию - на место Снопкова был назначен директор институа экономики НАН академик Валерий Бельский, а Снопкова отправил послом в Китай


На встрече в узком кругу "доверенных" лиц Луашенко обсудил и, как передает БелТА, "некоторые организационные вопросы, на которых необходимо сконцентрировать внимание в предстоящий период, учитывая происходящие социально-экономические и политические процессы".
"Белорусский партизан"
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