Соответственно нынешний посол Кирилл Рудый возвращается в Минск.





Как сообщает телеграм-канал Пул первого, Лукашенко пояснил, почему именно Снопков. "У Николая Геннадьевича прекрасные отношения с руководством КНР. Его знают все".





Как пишет телеграм-канал, Лукашенко рассчитывает, что благоларя Снопкому удастся осуществить "настоящий прорыв" в отношениях с Китаем.





О том, сколько Снопков пробудет в Китае, Лукашенко сказал: "Реализуете задачи за год - значит вернётесь. За два - значит два. Важен результат".





Сообщается, что на следующей неделе Лукашенко и Снопков обсудят нюансы предстоящей работы нового посла.





"Счастье для нас, что мы в своё время выбрали курс на дружбу с Китаем. Главное - это вопросы экономики. Надо этот дом политико-дипломатический поставить на прочный фундамент", - подытожил назначение Лукашенко.



