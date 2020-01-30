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Лукашенко отправил Снопкова послом в Китай. Рудый возвращается в Минск

Формализировано решение, о котором в кулуарах говорили давно: Снопков назначен послом Беларуси в Китае.

Лукашенко отправил Снопкова послом в Китай. Рудый возвращается в Минск
Соответственно нынешний посол Кирилл Рудый возвращается в Минск. 

Как сообщает телеграм-канал Пул первого, Лукашенко пояснил, почему именно Снопков. "У Николая Геннадьевича прекрасные отношения с руководством КНР. Его знают все". 

Как пишет телеграм-канал, Лукашенко рассчитывает, что благоларя Снопкому удастся осуществить "настоящий прорыв" в отношениях с Китаем. 

О том, сколько Снопков пробудет в Китае, Лукашенко сказал: "Реализуете задачи за год - значит вернётесь. За два - значит два. Важен результат". 

Сообщается, что на следующей неделе Лукашенко и Снопков обсудят нюансы предстоящей работы нового посла. 

"Счастье для нас, что мы в своё время выбрали курс на дружбу с Китаем. Главное - это вопросы экономики. Надо этот дом политико-дипломатический поставить на прочный фундамент", - подытожил назначение Лукашенко.

Напомним, в 2009 году Снопков непродолжительное время занимал пост замглавы Администрации Лукашенко, после чего несколько лет возглавлял министерство экономики, но в конце 2014 года Лукашенко вернул его в свою Аминистрацию.
"Белорусский партизан"
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