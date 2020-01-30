Награда за "одобрямс": куда устраивают бывших депутатов

Ольга Политико и Татьяна Якубович, экс-депутаты нижней палаты парламента шестого созыва, приступили к исполнению обязанностей на новых рабочих местах. Избирались депутаты в Барановичах, но туда не вернулись, неплохо пристроившись в столице.





Ольга Политико стала генеральным директором Минского производственного кожевенного объединения.





Предприятие выпускает широкий спектр натуральных кожевенных товаров из бычьего, коровьего, конского и свиного сырья.





В настоящее время ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» является самым современным кожевенным заводом в Беларуси и одним из наиболее технически оснащенных предприятий кожевенной отрасли на территории стран постсоветского пространства, сообщает сайт предприятия.





Подробно комментировать свое назначение Ольга Политико не стала.





– Назначили – работаю. Надеюсь, оправдаю оказанное доверие, – сказала она и добавила, что занята: – У меня люди.





Ольга Политико была депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого и шестого созывов. Поднимала вопрос перераспределения средств дорожного фонда, предложила включать срочную военную службу в страховой стаж, высказывалась по поводу сноса крестов в Куропатах.





До того, как стать депутатом, Ольга Политико работала в БСЗ ЗАО «АТЛАНТ».





Экс-депутат Татьяна Якубович стала председателем Белорусского профессионального союза работников образования и науки.





Получить оперативный комментарий у экс-депутата не удалось: в профсоюзе сказали, что на рабочем месте она будет в понедельник, 3 февраля.





Татьяна Якубович являлась депутатом Палаты представителей шестого созыва. Как показывает мониторинг СМИ, никаких заявлений и предложений по острым социальным вопросам депутат не делала. Видимо, также она будет и защищать права работников образования.





До избрания депутатом Татьяна Якубович работала проректором Барановичского государственном университете.